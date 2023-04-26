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暖和的陽光、不斷的蟬叫聲、綻放的花兒……初夏總是最美好的。說到初夏，LOEWE年度Paula’s Ibiza系列近日正式登場，以夏日的海島生活為主題，推出了一系列的手袋和單品。在大自然換上新衣裳之際，穿搭當然也要跟上步伐，迎接清爽夏日！

Paula’s Ibiza系列於2017年面世，是Jonathan Anderson加入LOEWE後所創作的系列。系列以西班牙小島Ibiza為靈感，將當地海島的度假氛圍和LOEWE皮革工藝結合，是品牌每年最受歡迎的系列之一。在今年的Paula’s Ibiza系列中，人氣的Raffia Tote、Anagram和 Jardinier水桶袋等也換上新色彩、新形象示人，總有一款你會喜歡！

超多配色！酒椰纖維Raffia Tote

Paula’s Ibiza系列中最吸睛的，絕對是印有LOEWE字樣的Raffia Tote。手袋以酒椰纖維編織而成，質感舒適不刮手，撞色設計的LOEWE標誌雖搶眼，但亦不會過份高調，視覺上十分平衡。除了可以手提，手袋亦附有可拆卸兼可調節的肩帶，肩背則背亦可，適合不同場合使用。

這次的全新Raffia Tote分別推出了大、中、小尺寸，各有各粉絲；在配色方面，除了經典的原色和黑色，這次LOEWE亦為大家帶來了橄欖綠、芥末黃、原色配條紋等配色，多人令人選擇困難症發作！

下一頁：工匠人手編織：Iraca小牛皮Anagram水桶袋







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