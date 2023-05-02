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踏入5月，又到一眾時尚迷期待已久的焦點盛事Met Gala！有「時尚界奧斯卡」之稱的Met Gala向來也全球最觸目的時尚盛事之一，各界名人也使出渾身解數，務求成為全場焦點！今年Met Gala以《Karl Larerfeld：A Line of Beauty》為主題，邀請嘉賓以「In honour of Karl」為原則，向一代時尚傳奇大師「老佛爺」Karl Lagerfeld致敬。由老佛爺的黑白元素、個人經典造型，甚至其生前愛貓，也是一眾名人紅星今年的服裝靈感，各有特色，你喜歡哪個？

高貴典雅！Dua Lipa：純白Chanel復古風

作為今年Met Gala主持人之一，Dua Lipa的一身造型絕對是紅地毯的焦點。Dua Lipa身穿由Karl Lagerfeld操刀設計的Chanel 1995秋冬高級訂製服，純白斜紋的禮服配以黑色粗花線樣，簡約俐落；綴以頸上的Tiffany & Co. 鉑金鑲鑽石項鏈，更顯高貴典雅氣質，和主持人的這個身份十分相配。

首次獲邀出席！Jennie：甜美性感抹胸造型

今年叫大家最期待的，相信也少不了首次獲邀出席Met Gala的BLACKPINK Jennie！Jennie身穿Chanel純白抹胸短裙亮相紅地毯，短裙設計簡約，胸前飾上了品牌的iconic山茶花，裙擺採用了百摺元素，為整個造型添上一絲可愛感，突顯Jennie甜美性感的個人魅力！

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