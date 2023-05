Fashion



收藏文章 Let Time Pause At The Peninsula:於半島精品廊,來一趟愜意午後 談及尖沙咀,少不了購物元素。而屹立再此近百年的半島酒店隨著時間的流動,見證了時代的變遷,也緩緩成為尖沙咀的一個坐標。適逢聖誕、新年等節日,半島酒店總充滿濃厚的氣氛,讓人忍不住到訪。除了住宿和餐飲,想享受高品質的購物體驗,鬧中帶靜的半島精品廊也是不錯的選擇。

日前,半島精品廊完成了翻新,以典雅氣派為主線,匯集了八十個不同的品牌,有時尚奢華名店,如Chanel、Chrome Hearts、Goyard、Rolex、Patek Philippe、Tiffany & Co等,亦有散發藝術文化氣息的f22 foto space、Headragon、Listen~ Your Audio Expert、Mouawad,以及特色獨立品牌,如Pocket Art品牌Novel Fineries,以及仿如穿越過去的古董店Galet Antique & Missy Caper等,讓你置身鬧市卻遠離煩囂。



與此同時,半島精品廊推出了最新的「Let Time Pause At The Peninsula慢活時光活動」,帶來一系列全新體驗。活動為期10天,期間不僅可以購物,還可以體驗品牌精心打造的一系列工作坊。



對甜點有興趣的,可以留意半島小熊朱古力工作坊;這個工作坊由半島酒店西式糕點行政主廚郭滔賢(Florian Couteau)親授;另外還有「經典雞尾酒」調酒大師班,由香港半島酒店首席調酒師簡方泓(François Cavelier)主理,在半島知性的酒吧中,調製屬於自己口味的雞尾酒。若想親手製作一份獨特的禮物,編者建議專門製作Pocket Art的獨立品牌Novel Fineries的蝴蝶袋巾工藝工作坊,體驗刺繡機絲綢繪畫;或者到訪Headragon,一試珠寶設計的體驗等一系列不同類型的工作坊,在周末閒暇,度過一個愜意時光。

查詢:The Peninsula



etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

Watches & Wonders 2023

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



連環爆雷

大國博弈

More

Share













Copy Info

Let Time Pause At The Peninsula:於半島精品廊,來一趟愜意午後 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/fashion/feature/43837 etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。 ► 了解更多https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/84160 立即下載etnet財經‧生活App iOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close