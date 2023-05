Fashion



收藏文章 SAINT LAURENT首個高級珠寶系列登場!必收「YSL」Logo耳環、標誌性Maillon手鍊、上班女生最愛的骰小吊墜 高級珠寶市場向來是兵家必爭之地,每逢有時尚品牌推出新系列,定必成為城中熱話。繼去年PRADA、Balmain等品牌陸續推出自家高級珠寶,近日SAINT LAURENT也加入戰場,推出品牌的第一個高級珠寶系列! 「SAINT LAURENT Haute Joaillerie」由品牌創意總監Anthony Vaccarello親手打造,以18k金和鑽石等,設計出富有品牌時尚大膽元素的手鍊、頸鍊、耳環等首飾。當中使用的18k金更是回收黃金製造,呼應品牌的可持續發展計劃。從這次推出的單品可見,珠寶大致上使用了四大元素,除了有品牌標誌性「YSL」Logo的Cassandre圖案、鍊條Maillon,亦有前衛誇張和小巧可愛風的單品。 Cassandre:忠粉最愛「YSL」Logo! 不管是否品牌忠粉,相信對「YSL」三字Logo的Cassandre圖案並不會陌生。Cassandre由巴黎藝術家Adolphe Mouron Cassandre設計,至今已可說是品牌的最大象徵,因此Cassandre圖案也成了這次珠寶的主要元素,由頸鍊、手鍊、手鐲,以至耳環和戒指也有齊,當中在頸鍊和耳環等亦融入了鑽石元素,必定成為Cassandre粉絲們的最愛。 Maillon:標誌性鏈環設計 Maillon意指「鍊環」,是SAINT LAURENT Le Maillon手袋的主要設計元素。手袋自年前推出後,隨即大受歡迎,連BLACKPINK Rosé也常常用作穿搭之用!這次品牌同樣把Maillon的鍊環放入珠寶中,連環相扣的設計,配以18k黃金材質, 讓人不自覺想起gold on black的配搭,絕對要收歸家中衣櫥吧! 下一頁:誇張感max手鐲+耳環、上班女生最愛的骰小吊墜



