收藏文章 滿滿夏日風情!CELINE Plein Soleil 2023系列登場:兩用Triomphe草編掛肩袋、可愛小巧Classic Hobo、田園少女風Teen Bag 猛烈的太陽、熱得叫人融化的高溫、嘶嘶的蟬叫聲……對,又踏入讓人又愛又恨的夏季。早上起來,平日的穿搭心思都熱得溜走,最涼快的,果然是T恤短褲的配搭。這時候,最能為夏天穿搭增添質感的,便是不同款式的手袋包包!近日,CELINE釋出了最新的Plein Soleil 2023膠囊系列,夏日感滿滿,女生們ready! CELINE的Plein Soleil系列充滿著度假風情,每年都叫一眾粉絲十分期待。今年的Plein Soleil系列呼應品牌的2023年春夏La Collection de Saint-Tropez,以法國里維艾拉的蔚藍海岸以及聖日耳曼德佩修道院的景色風情作靈感,設計出一系列的草編手袋,滿載夏日風情。 單肩、手提包兩用!Triomphe掛肩袋 來到夏天,當然要卸下沉重的大大Tote Bag,換上小手袋!想要輕裝上陣,不妨考慮這個Triomphe飾鍊單肩袋。袋身小巧輕盈,可裝入零錢、鑰匙和紙巾等小物;除了掛肩,拆下鍊帶更可當成小手提包使用,穿出不同風格! 這次系列的Triomphe單肩袋共推出了兩個新款式,分別是編織元素的拉菲亞草和海軍風情的Triomphe模樣牛仔布,兩款也充滿夏日感覺,十合適合假日出遊使用! 型格復古風情:Box Triomphe 同樣掛肩的,還有型格復古風情的Box Triomphe。Box Triomphe以柳條編織而成,配以小牛皮飾邊和羊皮襯裏,較無襯裏的Triomphe硬身;而可調校的肩帶亦適合不同場合使用,不論穿搭還是實用性也略勝一籌;盒子型的設計則予人硬朗感,相信型格女生絕對喜歡。 下一頁:田園少女風Teen Triomphe、可愛小巧Classic Hobo



滿滿夏日風情!CELINE Plein Soleil 2023系列登場:兩用Triomphe草編掛肩袋、可愛小巧Classic Hobo、田園少女風Teen Bag

