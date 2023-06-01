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作為精打細算的小資女，購入心宜手袋前，當然要格格價，看看哪裏最便宜！這次編輯部又有好消息帶給LOEWE的粉絲們：品牌官網又推出限時減價優惠！即日至6月11日，人氣手袋Puzzle Hobo和Luna半月袋，以及一系列單品也減價！立即來看看這次的優惠單品，快快手搶！

牛油果色IT Bag：Puzzle Hobo大減$6,000！

LOEWE的Puzzle Hobo Bag向來是品牌最熱賣的款式之一，每當推出新的配色，都叫人想全部收歸家中！手袋以幾何形狀的小牛皮拼接而成，外形簡單俐落，配以粗肩帶設計，充滿時尚感，能配襯日常各種造型，尤其適合上班使用！

這次Puzzle Hobo Bag由$20,500元大減$6,000多元，只需$14,350便可以入手三款人氣顏色：酪梨綠、淺青色和桃花粉，三款也充滿夏日色彩，編輯私心大推酪梨綠色，除了四季可用，近年綠色亦是時尚界人氣顏色，容易配襯，絕對不會買錯！

下一頁：時尚感max！超美緹花背帶Luna Bag







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