Fashion



收藏文章 Dior Dioriviera 2023系列:絕美粉灰色Lady D-Lite、Book Tote登場!比華利山莊酒店期間限定超夢幻Pop-up、粉色主題Spa 夏天來到,又到一眾時尚品牌推出夏季膠囊系列的日子。近日Dior的Dioriviera 2023系列正式登場,除了為大家帶來一系列粉色夏日單品,品牌更於世界各地開設期間限定店,當中位於美國比華利山莊酒店的Pop-up更有如一座粉色宮殿,糖果色系的設計叫人少女心爆發! Dioriviera系列的靈感啟發自品牌創辦人Christian Dior對普羅旺斯的情感,把當地的色彩和景致注入設計當中;今季系列以粉色為主軸,重新演繹經典Toile de Jouy印花,今年的Dioriviera系列中,人氣單品如Lady D-Lite和Book Tote等都換上新色彩,充滿夏日氣息。 絕美粉灰色!限定Lady D-Lite、Book Tote、時尚單品 限定的Lady D-Lite換上了灰色和粉紅色Toile de Jouy Reverse主題圖案刺繡,反轉顏色的配色充滿玩味;袋身正面綴以品牌的標誌,配以厚身淡金色飾面金屬 D.I.O.R.吊飾,帶點小浮誇設計,十分適合為夏天穿搭增添時尚感。 相信大家對Dior的Book Tote也不會陌生。Book Tote是品牌創意總監Maria Grazia Chiuri的作品,寬大的容量加上簡約設計,既能裝又充滿時尚感,自推出便大受女生們歡迎。這次的限量版Book Tote換上了全幅粉紅色和灰色Toile de Jouy Sauvage主題圖案刺繡,盡顯精湛工藝,想入手粉色系手袋的話,不妨趁這次機會看看。 如手袋不是你目標,亦有一系列時尚單品如J'adior手環套裝、Dior Granville麻底帆布鞋和Toile De Jouy Sauvage Mitzah絲巾等等,單品都以粉色系和Toile De Jouy圖案為主軸,把經典圖案融入穿搭,低調同時不失時尚美態! 下一頁:比華利山莊酒店超夢幻Pop-up店!



etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多 1

2

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



連環爆雷

大國博弈

More

Share













Copy Info

Dior Dioriviera 2023系列:絕美粉灰色Lady D-Lite、Book Tote登場!比華利山莊酒店期間限定超夢幻Pop-up、粉色主題Spa http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/fashion/feature/43908 etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多http://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/83677 立即下載etnet財經‧生活App iOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close