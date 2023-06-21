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繼年頭的Tiffany & Co. X Nike Air Force 1 1837 後，Nike於日前釋出與法國品牌Jacquemus聯名推出黑白兩色的Nike x Jacquemus J Force 1！雖然他們已經不是第一次推出聯名系列，但每次的聯乘都好評如潮，讓不少球鞋控與大愛時尚的運動迷蠢蠢欲動！





今次的聯乘「JF1」（Jacquemus Force 1）結合了Nike經典的小白鞋Air Force 1和運動鞋ACG Terra，以Triple White和Triple Black黑白兩色詮釋運動質感與時尚風格。在Jacquemus的預告片及大片中，只見模特們在沙漠上排開，藍天白雲下，身穿全黑西裝，襯以黑色鞋款，打造了一個極簡的all black造型，濃濃的氛圍感散發著Jacquemus的特色！











鞋款雖然結合了兩雙運動鞋的標誌元素，但Jacquemus的簡約風亦巧妙的融入其中，讓運動感與時尚相結合。沒有誇張的造型，卻是低調地流露出個性。鞋的兩側綴以低調的金屬Swoosh標誌和「JF 1」Logo，鞋底則由平底改為編織風格，突出線條感，滲入街頭時尚的氣息。除此以外，JF1在外底上印有翻轉的「Jacquemus」標誌，這樣你經過的地方都會留下印跡。

















*J Force 1將於6月13日起通過Jacquemus.com率先發售，6月21日起於Nike.com以及指定零售店鋪發售。



建議零售價：HKD$999

店鋪地址：NIKELAB PS7 | 銅鑼灣白沙道7號地下

網站：Nike.com

網站：Jacquemus.com







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