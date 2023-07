Fashion



收藏文章 古堡前的白襯衫與牛仔褲:Valentino 2023/2024高訂時裝秀「化繁為簡」,重新定義為何高訂! 近日,Valentino的一場高級訂製時裝騷在模特出場之際,便已引起熱議。只見Kaia Gerber 身穿極簡剪裁的Boyfriend白襯衫和一條寬鬆牛仔褲,配以一雙蝴蝶結平底鞋,淡定自如的亮相大家眼前。 今次的高級訂製系列在法國擁有655年歷史的古堡Château de Chantilly 進行,唯美、古典的建築被樹林及花園包圍著,在華麗之下,創意總監Pierpaolo Piccioli 卻以20世紀著名雕塑家Constantin Brancusi的創作為靈感,「刪繁就簡」詮釋今季高級訂製系列,一洗高訂以往的極致奢華。 全新高訂系列命名為「Un Château」,不僅僅是取古堡之名,更有共享、平等之意。古堡擁有數百年歷史,經歷過多次戰爭與革命,亦從曾經的貴族所屬地變成現時的公共空間,在歷史與時間之下,古堡的角色與意義也產生了變化,這矛盾與衝擊正好與Pierpaolo Piccioli的最新系列不謀而合。關於「不像高訂」的高訂,於Valentino而言已不是甚麼新鮮事,而運用極簡去低調詮釋奢華亦是Pierpaolo Piccioli的一貫手法,可從幾大亮點細看「Un Château」系列。 結合日常單品與精湛的工藝 全新系列結合日常單品與精湛的工藝,重新詮釋聖何為高訂。Kaia Gerber的開場Look看似日常造型,但其實並不簡單,而Kaia Gerber身穿那條寬鬆牛仔褲則是以Levi’s經典復古的版型為基礎,但卻是以絲綢製成,上面繡著染有80種靛藍色調的珠子,讓人錯眼看以為是牛仔褲。此外,由超模 Mona Tougaard 演繹的牛仔Look亦是以 Levi's® 501 XX Big E 為原型,繼而採用鍍金刺繡的底布,襯以一件以幾何剪裁的純白色背心,將Quiet Luxury發揮到極致。 線條與利落的剪裁 想打造徹頭徹尾的簡約感,線條則是一大關鍵。在毫無裝飾之下,利落的線條與裁剪成就了衣物的輪廓,而極簡主義帶來的絲絲超現實也將雕塑注重材質的語言表露無遺,同時利用剪裁將滿足衣物在視覺上的層次感和最原始的質感。 印花、高飽和度色調 在利落的線條與剪裁下,有些衣物則加入了巨大印花的元素,以及採用高飽和度的色調,在純粹中突出設計本身。 飄逸感 除了「日常Look」以外,全新系列的看點還有Pierpaolo Piccioli擅長的羽毛和亮片等設計元素,以及人造皮草去詮釋奢華的概念。這些元素的材質語言很自然就會讓人想起layer,但在打造層次感的同時卻結合了輕盈,讓秋冬服飾不再厚重。

