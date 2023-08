Fashion



收藏文章 Lyst 2023第二季時尚品牌排名揭曉:第一位竟然是它?哪個品牌連升5位?Loewe、Versace、Prada、Miu Miu、BV人氣袋款推介 想要知道時尚界流行甚麼、哪些品牌正是大熱的話,不多不少也會參考各種時尚指標,當中Lyst每季的Lyst Index可說是最具權威的指標之一,Lyst透過分析超過2億人的網上購物習慣,包括產品瀏覽量、銷售量,以及社交媒體上的出現次數等,得出每個季度的全球最受歡迎品牌。近日平台正式公布2023年的第2季品牌排名,沒想到竟然和過往大不同,竟由Loewe跑出! Lyst在報告中表示,Loewe今季的搜尋量比起上一季增加了19%,名次上升了4位。如此驚人的成果,主要是因為今年的Paula Ibiza度假系列的竹籃袋大受歡迎、Kylie Jenner身穿Anagram背心的相片引起搶購熱潮,以及品牌為Beyonce Renaissance巡回演唱定制造型等,使Loewe在今季的人氣大大提升。 至於曾蟬聯三季的榜首的Prada,今季只能屈居第2名;而Versace則由去年第8名登上三甲,成為今年第3受歡迎的品牌。Lyst指,Versace是在這季銷售量最高,收入最多的品牌,這都要歸功於品牌捨棄了一直以來的標誌性Versace logo,改走低調路線,加上和Anne Hathaway和Dua Lipa的聯乘系列,提高了市場對品牌的注目度。 The Lyst Index 2023 第2季時尚品牌排名 1. Loewe 2. Prada 3. Versace 4. Miu Miu 5. Bottega Veneta 6. Valentino 7. Saint Laurent 8. Moncler 9. Gucci 10. Dior 11. Louis Vuitton 12. Dolce & Gabbana 13. Diesel 14. Burberry 15. Jacquemus 16. Balenciaga 17. Skims 18. Nike 19. Fendi 20. JW Anderson 下一頁:Loewe、Prada人氣手袋款式!

by Senior Editor Christy Yiu



