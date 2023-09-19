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由Jonathan Anderson掌舵的LOEWE，每季新設計也叫人腦洞大開，繼早前推出的大熱Puzzle Fold，LOEWE在2023秋冬季再次迎來新手袋 ── Squeeze Bag。圓潤的線條、像甜甜圈般的背帶，別具品牌獨有的藝術感，看來今季的It Bag，也非它莫屬了。

名字源自如舒壓玩具般的皮革手把！

在早前釋出的2023秋冬時裝形象廣告中，LOEWE找來了全球品牌大使 Taylor Russell，以及大家熟悉的影后湯唯，演繹品牌最新單品，而當中最引人注目的，便是二人手上的Squeeze Bag。LOEWE把手袋取名為「Squeeze」，原因是手袋的微彎曲皮革手把。手把使用特製的材質，質感鬆軟，緊握時如舒壓玩具般舒適，如品牌所言，就是一個Squishy Handle。

遠看這個手袋，就如一個放大了的Hobo Bag，手袋形狀圓潤，以軟身納帕羊皮製成，下方壓有LOEWE標誌，質感細緻。手袋採用了無襯裡設計，上手感覺更為輕巧；而開口位置的獨特皺褶，則添上了懶傭垂墜感，使手袋感覺不會過分正式，任何場合都能駕馭。

超可愛甜甜圈形鏈條，一袋兩用！

Squeeze Bag最具辨識度的，除了開口位置的皺褶，便是其甜甜圈形鏈條。鏈條以不鏽鋼及鋁合金製造，質地輕巧，可以藏於手柄內，亦可拉出來作肩背帶或斜背帶，登山扣形鏈扣同時帶有珠寶般的華貴感，鏈條末端亦掛上可拆除的金色 Anagram 圓章，一袋兩用，時尚實用感兼備。

這次Squeeze Bag一共推出了細碼和中碼兩個款式，配色選擇同樣多，有粉白色、朱古力色、橡木色、橄欖綠色、經典黑色及海濱藍色等；同時亦有限量版黑色蟒蛇皮及鱷魚皮款式於指定專門店發售；想體驗Squeeze Bag的獨有手感，除了到LOEWE專門店，亦可即日至10月1日，到位於置地廣場的期間限定Squeeze Bag Pop Up看看！







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