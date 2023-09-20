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行李箱品牌RIMOWA早前在紐約的SEIT1898展覽上，已預告即將會和珠寶品牌Tiffany & Co.合作聯乘，令時尚迷們非常期待。昨日品牌終於釋出RIMOWA x Tiffany & Co.全新聯乘系列，以Tiffany & Co.的奢華貴氣作靈感，叫人看到也想尖叫！

這次全新聯乘一共推出三大單品，除了有全新的RIMOWA x Tiffany & Co.首飾箱，品牌在經典的Cut Cabin、Personal款式中，亦融入了Tiffany & Co.的標誌性元素，讓人少女心爆發。

最強奢華之作！Jewelry Case首飾箱

三大單品中，最搶眼的莫過於RIMOWA x Tiffany & Co.首飾箱。在RIMOWA經典的溝槽式鋁鎂合金外殼上，添上呼應鑽石獨特琢面的「Rock Cut」圖案，巧妙地結合了標誌性的「T」字圖案；首飾箱的手把和封邊均抹上了大家最愛的Tiffany Blue藍色，向Tiffany & Co.的經典設計致敬。

首飾箱共有三層，打開箱蓋可見背面為一面大鏡子，下方飾有一塊可以刻字的純銀飾牌，頂層的密封托盤設有五個間隔，可以擺放戒指和其他首飾；而中層托盤設有特別設計的皮革環圈，可以存放項鏈和手鏈；下層托盤則設有三個大間隔，以便存放大型珠寶，是能滿足女生們的所有需求的首飾箱。

出外旅遊超搶眼！Rock Cut Cabin行李箱

另一邊廂，RIMOWA x Tiffany & Co. Rock Cut Cabin行李箱同樣融入了「Rock Cut」圖案，手把、行李牌和滾輪亦披上Tiffany Blue藍色，令行李箱更觸目亮麗；值得留意的是，行李箱內部亦用上了Tiffany Blue藍色的飾帶和皮革細節，上面則飾有兩個品牌的標誌，即使入手後捨不得用，亦是別具收藏價值。

Tiffany Blue粉絲必收：Jewelry Personal中性硬殼首飾箱

而RIMOWA x Tiffany & Co. Jewelry Personal則採用了RIMOWA的獨特聚碳酸酯材質製作，Tiffany Blue的藍色外殼份外搶眼，箱內設有六個珠寶間隔，方便於出遊時存放珍貴物品；箱面則添上了兩條藍色皮帶，滿滿的Tiffany Blue，粉絲必定要收藏！

RIMOWA x Tiffany & Co.全新聯乘系列將於2023年9月26日起，在全球RIMOWA專門店和官方網站RIMOWA.com發售，感興趣的粉絲們，記得不要錯過了！







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