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自Virgil Abloh過世後，Louis Vuitton的男裝部曾度過了一年多的空窗期。而在今年2月，LV卻毫無徵兆的拋下重磅消息，任命饒舌唱作歌手Pharrell Williams為LV男裝創意總監，結束群龍無首的狀態。

Pharrell Williams接手後並沒有閒下來，今年六月，他於法國巴黎展示了首個2024春夏男裝系列，而日前也再丟下令人驚喜的消息！那就是他的第二個Louis Vuitton男裝騷兼首個2024早秋男裝系列將於尖沙咀海旁舉行！星光大道一直都是香港的其中一個標識，有徐徐海風，伴隨地標式的建築，還有經典的名人掌印等……屆時，星光大道和K11 Victoria Dockside一帶就會變身LV的伸展台，維港景色也將成為時裝騷的璀璨燈光。在K11 MUSEA的支持下，時裝秀將在本港的大型戶外數碼廣告屏幕上進行直播，讓應邀出席的嘉賓、市民與全球觀眾透過時尚角度去感受香港的璀璨魅力。

Louis Vuitton與香港的淵源可追溯到40年前，當時品牌的首間專門店就開在了尖沙咀的半島酒店，之後當然愈開愈多。但近年，有不少奢侈品牌和時尚品牌都在香港以外的地方舉行時裝騷和大型派對，讓人不禁猜想香港時尚界於國際而言，還有多少優勢與吸引之處？當然，在疫情的肆虐下，任何行業及活動都死氣沉沉，而Louis Vuitton亦是繼2017年的「Time Capsule」展覽後，再次舉辦如此盛大活動，確實值得高興！

Louis Vuitton 2024早秋男裝系列時裝騷

日期：2023年11月30日7pm開始入場

地址：星光大道K11 Victoria Dockside一帶







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