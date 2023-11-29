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從最初以製作行李箱起家，到經典的Keepall袋，「旅行」二字就彷彿刻在了Louis Vuitton的DNA中。踏入冬天，今年Louis Vuitton推出了全新「Flight Mode系列」，以經典設計向LV行李箱致敬，從頭到腳、手袋鞋履的一系列的單品，還在為旅遊用品煩惱的話，也許這個系列會成為你的出遊良伴。

Flight Mode名字來得直白，系列靈感源自品牌創意總監 Nicolas Ghesquière一次旅行時，遇見一名打扮時尚的女子一邊前行，一邊收拾行李，宛如開啟了飛行模式，令他留下深刻印象，從而設計出一系列以旅行為題的單品，集時尚與舒適元素於一身。

外遊當然要有一個時尚又實用的手袋。Blossom PM則以鏤空雕花Monogram圖案配搭漸變色彩，更具輕奢感，手袋搭配編織皮革吊飾，同時附有可拆式拉鏈小型收納包， 更適合旅遊時斜揹，方便又實用。而這次隨系列推出的Keepall Bandoulière 45袋身同樣以Monogram帆布打造，配以握感舒適的皮革手柄、黃銅掛鎖和斜揹肩帶，45雖然為系列中尺寸最小，但以足夠容納過夜或短程旅遊的所有必備用品，實用性高。

Horizon行李箱可說是這次Lookbook中最吸睛的單品。行李箱由工業設計師Marc Newson設計，配以Monogram超輕帆布和牛皮飾邊，行李箱使用了全新的隱藏式TSA鎖扣，宛如一件行走的藝術品，奢華感滿分。Horizon 分別提供50、55、70三種尺碼，適合不同時長的旅程。

Flight Mode系列還推出了其他時尚單品，當中LV Medallion 圍巾以精緻純羊毛編織而成，溫暖又時尚；LV Cosy 平底舒適涼鞋則用上了柔軟Monogram羊毛面料製造，配以色調相襯的絨面小牛皮，和輕盈微粒鞋底，走多了也不怕累！除了圍巾和涼鞋、同系列還有棒球帽、手套、外套等等，從頭暖到腳也不難！







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