收藏文章 逾700件Chanel、Dior、Gucci、Valentino美品!Métier Minus二手名牌慈善義賣限定登陸太古坊,等你來尋寶! 很多人農曆新年前都會準備「買新衣過新年」,你也是其中之一嗎?最近香港人人在說「環保」、「減廢」,時裝界近年亦提倡可持續發展的綠色時尚,本地非牟利慈善組織Métier Minus,將於2月1至3日於太古坊ArtisTree舉行為期三天的慈善二手名牌時裝義賣Popup,為衣物賦予第二次生命,由舊愛變成「Post-love 新愛」,減少時尚產物浪費。各位時尚迷在清理家中舊衣,又心大心細想買新衣的同時,不妨來尋寶! Métier Minus 成立目的旨於為本地社區倡導有意識的環保購物理念,鼓勵「Buy Less, Buy Quality (貴精不貴多)」的時裝購物文化,提倡「Post-loved 新愛」概念,將以往被珍愛但不再穿用的名牌時裝,透過義賣為衣物提供「第二生命」、尋找新主人;希望各位客人在選購名牌二手美品,感受shopping帶來的樂趣時,努力減少時裝界浪費。 今次已是 Métier Minus 的第三次慈善義賣,二手美品亦增至接近700件,如Chanel、LV、Dior、Gucci、Valentino等都有,除了狀態良好、達八至九成新的產品,更有不少「未剪牌」的全新美品,全部以超低價發售,千萬不能錯過!

而 Métier Minus 義賣所籌得的款項將撥捐聖雅各福群會旗下女性慈善團體 Green Ladies,以及香港其他慈善機構,為本地年輕人及中年女性提供就業訓練及能力提升等課程,購物同時做善事,為本地社區發展出一分力,十分有意義。 Métier Minus 慈善義賣詳情 日期:2023年2月1-3日(星期四至六) 時間: 星期四/五:上午 10 時 30 分 至晚上 8 時正(最後入場時間:晚上 7 時 30 分) 星期六:上午 11 時 30 分 時 至下午 4 時 30 分(最後入場時間:下午 4 時) 地點:太古坊康橋大廈1樓 ArtisTree 入場費用:全免 查詢:Métier Minus



