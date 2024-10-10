以絲巾點綴秋日穿搭：Hermès Double Face一物二用、Chanel低調百搭！$5,000以下入手Louis Vuitton經典印花

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絲巾帶滑溜的質感和復古圖案，尤其適合素色和Smart Casual的穿搭風格，不論是圍脖形式還是當披肩使用，也能為造型添上一點Vintage氣息。秋日悄悄到來，不少精品品牌也陸續上架絲巾新品，在這個涼風送爽的季節，除了穿上薄外套，不妨也以絲巾點綴穿搭，擋風又能提升整體造型氣質！

Hermès

── Double Face一物二用！

作為品牌的入門單品，愛馬仕的絲巾向來備受時尚迷歡迎，當中其Double Face設計絲巾採用雙面印花技術，以兩種色調呈現圖案，一物二用，可謂性格比甚高。

Guépard Bandana以獵豹英姿為設計靈感，可見印花中的獵豹正動用所有力量全速奔跑，宛如在天空翱翔般優雅，共5色設計；由Carine Brancowitz設計的Caracteristick，圖案讓人聯想起小時候愛吃的「動物餅」，從猴子、綿羊，到獅子，全都是獨一無二，翻開絲巾背面，則可看到動物們的真身，充滿玩味感覺。

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