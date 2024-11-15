Miu Miu 2024節日系列來了！冬日學院風穿搭必備：復古Aventure、Ivy手袋，還有經典樂福鞋！

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臨近節日，雖然天氣陰情不定，但走在街上，已逐漸感受到節日氣氛。常說聖誕節是犒賞自己的日子，即使如何忙碌，也要為自己安排一份小禮物。近年有著極高人氣的Miu Miu，今年同樣迎來限定節日系列，手袋、飾品到鞋履，每一件單品都想收下！

這次節日廣告企劃由Lengua掌鏡，依舊邀來演員Emma Corrin演出，靈感取材自從古董聖誕肖像明信片，在素淨的環境，以扶手椅、三角鋼琴和厚重的窗簾，點綴抽象而優雅的空間。

今季品牌的主打手袋款式，相信必定是Aventure Nappa Leather Bag，以復古棕色、深木色和黑色登場，圓潤的梯形設計為手袋增添隨性感，正面的金屬扣是手袋焦點，提升整體Vintage氛圍，手袋備有Mini、Small、Regular、Medium共4個尺寸，當中以Small的大小剛好，能放下日常物品，加上手挽或斜挎兩用，適合配襯冬日大衣穿搭。

至於人氣的Ivy手袋，本季則換上皺漆皮設計，光澤質感配以復古紅棕色，更具冬日感覺；大尺寸Tote Bag般的設計則為其增加實用感，推薦如模特兒般配搭毛衣短裙的穿搭，帶點學院風格，減齡又好看。

飾品方面，有綴飾月光石及珍珠母貝的不對稱金屬耳環、掛上可愛森林元素的珍珠母貝項鏈，以及不同款式的皮革吊飾，點綴秋冬穿搭。而本季不錯過的鞋款有經典的Nappa Leather Loafers，樂福鞋線條輕盈靈活，適合休閒造型，瀰漫高雅復古格調。







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