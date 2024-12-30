Louis Vuitton×村上隆相隔20年再聯手！人氣Keepall、Speedy手袋披上全新Multicolore彩色印花，元旦開售！

收藏文章

2024年末之際，Louis Vuitton為時尚界投下最後一顆震撼彈：時隔20年，再度與日本藝術家村上隆合作，推出聯乘系列！

在 Instagram 查看這則貼文 Louis Vuitton（@louisvuitton）分享的貼文

20年前，村上隆和時任LV創作總監Marc Jacobs合作，以經典的萬花筒手法，把品牌的Monogram化身成七彩繽紛圖案，在時尚界掀起長達十多年的村上隆熱潮。惜在2015年，隨Marc Jacobs離任，品牌與村上隆的合作亦畫上了句號。

在 Instagram 查看這則貼文 Louis Vuitton（@louisvuitton）分享的貼文

近年在Pharrell Williams的掌舵下，Louis Vuitton的表現屢創佳績，更於早前宣布即將再與村上隆合作，早已令人翹首以待。近日，品牌正式公布復刻聯乘系列「Re-edition」，不少人氣手袋也換上新裝示人，更邀來了Zendaya出演預告大片！

在 Instagram 查看這則貼文 Louis Vuitton（@louisvuitton）分享的貼文

這次的Monogram Multicolore由33種顏色LV和花卉圖案交織而成，在Keepall、Coussin、Dauphine、OnTheGo和Speedy等也能看見這個特色圖案的身影；而Alma B和絲巾則綴以LV Hands圖案，Papillon手袋、厚底涼鞋和 Courrier Lozine 110 Fleurs行李箱則披上經典櫻花模樣，散發獨有時尚韻味。

消息公布後，想必大家最想知道的，也是最新系列究竟何時上市！Louis Vuitton x 村上隆系列將於2025年1月1日起在全球接受訂購，並於2025年1月3日正式上市。至於系列的第二章預計於2025年3月推出，屆時將以村上隆創作的櫻花圖案為主題，以伴美好春日。

預訂／詳情：Louis Vuitton







【你點睇】卓林普經優才計劃成為香港居民，桌總冀當局放寬16歲以下青少年進入桌球室限制助年輕人接觸桌球，你是否認同？► 立即投票