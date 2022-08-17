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ViuTV近月推出真人騷《戀愛Staycation》，節目有如香港版的《雙層公寓》，請來4對年輕男女同住。節目效果雖不如歐美戀愛真人騷般火熱，但卻拍出港男港女們獨有的戀愛態度。第一季剛剛落幕，8位參加者中有身材火辣的靚女、小鳥依人的溫柔女生、身材高佻的紳士及年輕活力的運動型男等等。但唯獨這位35歲，外貌平平的大哥Stan，深受網民的喜愛。在戀愛節目的尾聲，4個男生中唯獨他沒有成功配對，但網民都為他抱不平，大呼「Stan大哥沒有輸」、「Stan才是真男人」！

不懂女生心意的鋼鐵直男

35歲的Stan在節目的開頭便單刀直入，直認自己是傳統男人，希望生小朋友。被問到多想結婚及拍拖，他也很直接說「十分」！這麼直接，不怕嚇怕女嘉賓嗎？他就是那麼直接，毫無城府，總有些參加節目的嘉賓希望出名，即使想拍拖可能都會美化字眼，但他就是一個我口說我心的簡單男士。

這個不懂女生心意的直男Stan在節目中當然犯下不少「溝女」大忌。當其他男士在第一次見面前早早預備了曖昧、搞笑的開場白，他第一次見女嘉賓卻直呼對方「你係咪Viu TV拍嘢㗎？」。未等對方回應，再補一句「啊，我見到咪。」讓對方頓時事不知如何反應，氣氛直插水甚至到冰點。另一集，節目組安排了War Game環節讓男女嘉賓在遊戲中打出火花，其他男士都趁機展示自己的保護欲，紳士地照顧女生，只有Stan認真地玩遊戲，與同隊的女生們商討戰術，雖然他贏了比賽，但卻失去了女生的心。連節目組都忍不住要提醒他，「你不是來打War Game㗎，你是來拍戀愛節目㗎！」他的戇直行為引來觀眾爆笑。

相比其他男士的紳士、體貼行為，簡單的Stan大哥輸了第一印象。但他就是那種表裏如一，認識愈久反而對人愈好的直男。

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