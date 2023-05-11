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如果說卡米拉的「代名詞」，相信最多人會想到「全世界最被討厭的小三」、「戴安娜王妃的情敵」等。這場三角戀的報道從戴安娜王妃剛與查理斯結婚時，便開始發酵，直到離婚再到戴妃車禍，至今還是小報每每炒作的話題，國民記憶尤深的皇室故事。



在戴妃的粉絲眼中，故事並不如童話般「惡人有惡報」，這最強小三最終不但成功嫁入皇室，最近更坐擁王后寶座。相信不少民眾內心都深深不憤。不過，查理斯對卡米拉的愛，的確超越了他對名聲及地位的在乎，明知道與受盡擁戴的戴安娜王妃離婚，接受卡米拉會遭到國民唾罵，但他依然為了愛情而放棄名望。在愛情中並沒有對錯及輸贏，只有適合及不適合、愛與不愛。



得不到的，更讓人牽腸掛肚！



卡米拉是查理斯的初戀。在1970年，22歲的查理斯在溫莎的一場馬球比賽中邂逅了比他年長一歲的卡米拉。卡米拉當時是倫敦國王學院（King's College）醫學院學生，出身貴族，全身散發著優雅氣質。查理斯對她一見鍾情，而且馬上便開始約會，不過後來因為查理斯要服兵役，加入了皇家海軍隊，於是兩人結束了剛萌芽的戀情。



在此期間，卡米拉戀上了陸軍軍官安德魯Andrew Parker Bowles，他曾是查理斯妹妹安妮公主的前男友，二人於1973年訂婚，並於同年7月結婚。當時，得知這個消息的查理斯十分沮喪，可能正因為這樣的遺憾，讓查理斯對她更牽腸掛肚。

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當時，因為卡米拉已經結婚，還有兩個孩子，亦有傳英女王並不喜歡她，於是為查理斯挑選了年輕、清純的戴安娜。不過，也可能因為母親的意旨，讓查理斯內心按壓著不滿，對卡米拉更執著。



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