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有不少朋友以為筆者懂日文，真的誤會了，一丁點也不懂呢！大家又會問你不懂日文，你怎樣找資料？你怎樣看得懂呢？其實筆者會反問，為甚麼你看不懂呢？因為一個日文網站，一定見到若干日本漢字，那你懂中文就一定看得懂部分內容。加上有些網站有中文和英文版本，筆者都會參考當中內容。根據筆者經驗，通常日文版本資料最齊全，有時外語版本即會有些專給旅客優惠。若果有些網站沒有中文或英文版本，最後世界上還有好朋友Google，使用Google Translate翻譯，又或者Google Search一些關鍵字再看搜尋結果中的圖片，所謂「有圖有真相」，應該沒有甚麼不會懂。若果大家喜歡筆者分享這些實用小技巧，又或者其他方面，不妨留言，大家一齊研究研究。

大阪府Top 5拉麵及連續5年百名店

今次要跟大家介紹拉麵店「燃えよ麺助」，是大阪府內二千七百多間拉麵店中排第5名，更由2017年至2021年連續5年在日本食評網站「食べログ」Tabelog被評為日本西部拉麵店的百名店。

（圖片取自Tabelog網站）

（圖片取自Tabelog網站）

就以今次介紹「燃えよ麺助」為實習，「百名店2021」大家一定懂這日本漢字意思，再按「店舗情報」這鏈結。在「受賞・選出歴」一欄就看到「燃えよ麺助」連續5年獲得百名店殊榮。

大家知道百名店殊榮附帶的是甚麼？看看相片中那幾行的箭嘴，答案就是排隊。如此清晰指引，排隊真是日本人的專業。

別奇怪筆者為甚麼要拍攝拉麵店的後門，這可是正門。正門又看不見人龍？因為這張相片是筆者用膳食後拍攝，拉麵店已經休息，所以代表「正在營業中」的「字號簾」也收起了。若果沒有介紹，大家會光顧在小巷中又如此外觀的拉麵店嗎？

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