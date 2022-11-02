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說起大阪道頓堀，大家一定會想起固力果招牌、會擺動的超大型蟹模型及各式霓虹廣告牌吧！大家可能有印象但未必會細心留意在街角處有一幢古色古香的木造建築物，跟非常熱鬧的道頓堀完全格格不入，它就是今天要跟大家介紹吃黑毛和牛壽喜燒的餐廳「はり重 道頓堀本店」。

過百年老字號

「はり重」於大正8年，即1919年在大阪府堺市開業。幾年後，在大阪當時最繁華的購物區新世界開了一間壽喜燒餐廳和肉店，非常受歡迎。二戰結束後，「はり重」於1948年搬到現在的道頓堀，並加入了西餐菜式迎合當時的潮流。1970年，在西心齋橋開了分店。其後，陸陸續續在各大型百貨公司開設牛肉專賣店，如大丸和高島屋。「はり重」屹立之今超過一百年，受到一代又一代又一代食客的支持，可算是大阪壽喜燒的「一代宗師」。

「はり重」於道頓堀的本店分為四部分。從相片左至右看起，「はり重グリル」提供洋食，即運用了西式料理烹調方式的日式料理，如漢堡排和燉牛肉。第二部分提供日式料理，包括壽喜燒、涮涮鍋和懷石料理。第三部分「カレーショップ」提供咖喱料理。第四部分為牛肉專賣店。它們都是在同一建築物但有各自門口，所以大家要認清不要入錯餐廳。

日本食評網站「食べログ」Tabelog包括了全日本841,000多間餐廳資料和評級，「はり重 道頓堀本店」被評為Top 5000餐廳，即全日本最佳6%之餐廳內。另外，在大阪府內約180多間壽喜燒店中也排第五名，是實力既保證。

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