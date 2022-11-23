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在天氣清涼的秋天，最好的活動當然是欣賞紅葉。樹葉隨著溫度降低而轉為紅色，所以日本各地欣賞紅葉的最佳時期會有不同，日本北部的北海道最早入秋，十月已經可以欣賞紅葉，而紅葉欣賞期到十二月完全入冬便結束。

說起紅葉，大家都未必會想起大阪，但是今次介紹的「萬博紀念公園」一定會令大家改觀，原來大阪也有一個如仙景般的賞楓景點，還要是一個距離市中心不算遠，坐電車可輕輕鬆鬆前往的地方。

萬博紀念公園

日本於1970年在大阪府舉辦世界博覽會，閉幕後原址改建為「萬博紀念公園」。公園佔地約260公頃，以太陽之塔為中心，設有日本庭園、自然文化園、國立民族學博物館和大阪日本民俗館等，是一個可以花一整天也遊覽不完的地方。

太陽之塔是世界博覽會的主題館，由藝術家岡本太郎設計。太陽之塔有三張臉孔，塔頂的「黃金之臉」象徵未來、正面的「太陽之臉」象徵現在、背面的「黑太陽」象徵過去。另外。當年博覽會還在主題館的地下室展覽第四張臉孔「地底之太陽」，但在博覽會結束拆卸後下落不明。







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