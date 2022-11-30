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筆者原本打算介紹如何一邊消費一邊賺yen，但自從上一篇紅葉文章面世，十個朋友中九個都有類似日本旅遊疑問，又或者筆者分享一些注意事項時，他們都不約而同回應「啊！是這樣的嗎？都忘記了！」或者「啊！是這樣的嗎？我不知道啊！」，所以筆者歸納了4個實用小貼士。

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1. 預留充足時間辦理登機 @ 香港國際機場

一般航空公司建議旅客於航班起飛前兩小時抵達機場，辦理登機手續、接受保安檢查，以及前往登機閘口。不過，筆者一向習慣起飛前三小前抵達機場，預留額外的時間，可上機前入Lounge和逛免稅店，及以備交通可能有延誤。這個習慣就令筆者今次的旅程非常安心，不用衝衝衝趕入登機閘。

去程時，筆者在香港國際機場的航空公司櫃檯排了約半小時。筆者估計一來市區預辦登機未恢復令到所有人要在機場辦理登機手續，二來可能航空公司人手未完全恢復，加上有些旅客如筆者的機票辦不到網上或自助登記，所以有很多人排櫃檯登記。航空公司的地勤人員真的忙過不停，又細心提醒旅客疫情相關措施，筆者感受到他們已盡力疏導人潮。

跟著的保安檢查和出境過程都快速順暢，甚至Lounge也不是很多人排隊。魚蛋粉好不好吃真是見仁見智，對筆者來說入Lounge吃魚蛋粉似乎是帶出旅遊的儀式感多一點。

若果時間趕急又或者Lounge多人排隊，可以使用新推出的「Lounge To Go」，點餐後自取食物可在侯機地方或飛機上享用。

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