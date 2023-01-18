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眾所周知，日本人都愛吃拉麵，大阪府內有二千七百多間拉麵店，收細範圍大阪市內也接近一千五百間，芸芸拉麵店能做到有人氣又有好評也真不容易！

今次要跟大家介紹的拉麵店「人類みな麺類」在日本食評網站「食べログ」Tabelog的大阪府拉麵店中排第二名，亦由2017年至2022年連續6年被評為日本西部拉麵店的百名店。

「人類みな麺類」位於大阪市淀川區，跟筆者早前介紹的新大阪站萬怡酒店距離大約十五分鐘步程，所以筆者一抵達酒店放下行李便來吃筆者的comfort food ── 拉麵。

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