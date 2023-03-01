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不少朋友看了筆者對大阪Glamping「SKY DOME阪南」食得招積、住得舒適和遊得出色的介紹，問了不少筆者的問題。正所謂心動不如行動，所以筆者今次一一解說，文末還會派福利「三日兩夜行程懶人包」，讓大家快快行動。

圓頂帳幕類型

「SKY DOME阪南」共有12座圓頂帳幕，當中包括4種類型。



第一類型Sky Dome（スカイドーム），為直徑7M的圓頂帳篷，可容納二至五人，設有四張單人床和一張梳化床，面積約有四百多呎。

第二類型Jacuzzi Dome（ジャグジードーム），跟第一類型的分別就如名字所說，在私家花園多了一個按摩浴缸。

第三類型Sky Dog（スカイドッグ），顧名思義就是可以帶愛犬一齊Glamping，跟第一類型和第二類型簡分別就是有更大的私家花園讓狗狗自由活動。

第四類型Sky Grande（スカイグランデ），為直徑7M的圓頂帳篷，可容納二至十人，設有八張單人床和兩張梳化床，面積約有八百多呎。

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