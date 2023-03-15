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筆者早前到了東京新潟十多天，本來還在心大心細新一篇文章應繼續介紹大阪還是東京旅程。剛剛有朋友計劃到大阪旅行，問筆者有甚麼介紹，那就順理成章介紹關西地區吧！

主角上場前，筆者想先介紹一個好重要的配角。筆者每次計劃旅程時，首幾項做的資料搜集必有這重要配角──「使用那一種交通工具由機場出市區」。

由關西國際機場出大阪市區，可乘搭機場巴士、南海電鐵特急Rapi:t、JR關空快速或JR特急HARUKA號。可根據前往大阪哪一區選擇不同方法，又或者倒過來看，預訂哪一區酒店可根據最便利你的機場交通。

當中筆者特別推介JR特急HARUKA號，乘搭HARUKA號由關西國際機場可直達天王寺站，沒有中途站，車程約35分鐘。若前往新大阪站，全程則約50分鐘。HARUKA號的尾站已是京都站，約80分鐘即到，時間上是非常快捷。

另外，筆者覺得便利性亦很重要。試問拉著喼上落電梯甚至樓梯去轉線轉車站是多吃力和麻煩呢！大家還記得筆者早前介紹位於新大阪站的酒店嗎？將來有機會也跟大家介紹位於天王寺站的酒店和餐廳。

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最後，作為旅客購買JR特急HARUKA號車票可享折扣，分別為「ICOCA & HARUKA」套票優惠或已持有ICOCA卡優惠。以後者優惠為例，由關西國際機場到天王寺站正價車票是1,740円，折後只需1,200円，前往京都站正價車票是2,900円，折後只需1,800円。除了有優惠票價，還可選擇購買單程或雙程，既享有同等折扣，亦增添行程安排彈性，例如去程由關西國際機場到京都站，回程則由新大阪站到關西國際機場。

JR特急HARUKA號：官網

JR關空快速：官網

南海電鐵特急Rapi:t：官網

機場巴士：官網

下頁睇購票方法！







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