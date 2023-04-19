在舞鶴港海鮮市場品嚐海鮮午餐後，離開舞鶴市，「海之京都」的下一站便是宮津市的天橋立。介紹宮津市的景點前，今次先介紹如何由舞鶴市到宮津市，而且是非一般的乘車體驗。
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由舞鶴市到宮津市會乘搭京都丹後鐵道，其實西舞鶴站是由JR和京都丹後鐵道共同營運，雖然鐵路公司各有自己的月台，但為了方便乘客轉線及列車行駛，JR的列車是可以在京都丹後鐵道的月台停靠。（圖片取自Google Maps）
京都丹後鐵道主要有三條線，宮舞線、宮福線和宮豐線。（圖片取自京都丹後鐵道官網）
由西舞鶴站前往天橋立站便是經宮舞線和宮豐線，雖然有兩條線，但中途是不用轉線，車程約40分鐘。（圖片取自Yahoo!乗換案内）
因為之前JR延誤，筆者搭不到原定的觀光列車，不過，一般列車的設計也不遜，外觀充滿古色古香的氣息。
列車均以「松」 為主題，代表天橋立著名的白砂青松。另外，大家要留意京都丹後鐵道的列車是從後方上車前方下車。
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