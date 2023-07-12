無論你是吉卜力粉絲或者想找回童心，到福岡舉行的「再次重溫！鈴木敏夫與吉卜力展」朝聖一定不會令你失望。第二個筆者要推介的「福岡期間限定」活動便是「Immersive Museum FUKUOKA」。
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「Immersive Museum」將世界著名的畫作轉換成影像，讓觀眾以沉浸式體驗藝術作品。「印象派 IMPRESSIONISM」展曾於2022年7月在東京登場，吸引了19萬多人，現於福岡和大阪舉行至9月初。（圖片取自官網）
進場前職員會簡單介紹畫展和注意事項，並提醒場內可拍攝和拍片，歡迎分享到社交媒體。
進場後有沉浸式體驗藝術的理念介紹，跟著分為左右兩個展覽廳，兩邊基本是一樣，唯一分別是離開展覽廳後有一個裝置不同，大家可隨意選擇。
展覽廳是一個寬22米、深7米、高4米的廣闊空間，名畫投影到牆壁和地板上，以光影及聲音特效，讓觀眾走進畫作，全身全心去感受畫家描繪的世界。場內放置墊子，觀眾可以自由地選擇位置，用自己喜歡的方法坐著或走著去體驗。
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