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無論你是吉卜力粉絲或者想找回童心，到福岡舉行的「再次重溫！鈴木敏夫與吉卜力展」朝聖一定不會令你失望。第二個筆者要推介的「福岡期間限定」活動便是「Immersive Museum FUKUOKA」。

Read more：福岡期間限定！鈴木敏夫與吉卜力展：和龍貓家族合照、與無臉男一起看書、再找湯婆婆指點戀愛運！







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