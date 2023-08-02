離開「海之京都」天橋立和伊根町，旅程再繼續向北進發，來到「不一樣的京都」最後一站「城崎溫泉」。城崎作為溫泉之鄉，有著1300多年歷史，自平安時代起一直深受日本人的喜愛。
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正確來說，城崎溫泉是位於日本兵庫縣豐岡市，東面與京都府接壤。（圖片取自官網）
由天橋立出發，乘搭JR前往城崎溫泉約1.5小時。
城崎溫泉的理念是整個小鎮猶如一間溫泉旅館，遊客可以穿著浴衣和木屐悠閒走過古色古香的橫街小巷，處處感受到溫泉街的風情。（圖片取自官網）
每年夏天城崎溫泉都會舉行盛大的夏季祭典，除了有各式美食和遊戲攤位，還可以欣賞煙花。今年夏祭由7月28日至8月25日，8月4日有特別版煙花，8月25日更在煙花燃放前舉行「大谿川納涼放水燈」。（圖片取自官網）
春天的時候，「大谿川」沿岸盛開著櫻花，向上游延伸約1公里，3月下旬至4月中旬是著名的賞櫻勝地。（圖片取自官網）
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