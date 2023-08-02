加入最愛專欄 收藏文章

離開「海之京都」天橋立和伊根町，旅程再繼續向北進發，來到「不一樣的京都」最後一站「城崎溫泉」。城崎作為溫泉之鄉，有著1300多年歷史，自平安時代起一直深受日本人的喜愛。

Read more: 「海之京都」行程懶人包：暢遊日本三景天橋立、最美村莊伊根町，享受三日兩夜的慢活之旅







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情