16/08/2023
一票玩盡京阪神：JR關西廣域鐵路周遊券省錢小秘技大公開！六日五夜鐵道遊懶人包推介
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「不一樣的京都」有「森之京都」的美山町，跟著有「海之京都」的舞鶴、天橋立、伊根町，最後踩過界到兵庫縣的城崎溫泉，乘搭JR-WEST去遊覧這一趟由南到北的遙遙旅程就最為合適。
周遊券可連續5天在有效區域內無限次乘搭以下交通工具與路線：
新幹線
1. 山陽新幹線：新大阪 - 岡山
2. Hello Kitty Shinkansen
3. 可乘搭普通車廂的指定席*
JR WEST
1. 全線包括特急、新快速、快速、普通列車的自由席
2. 特急列車包括Haruka、Kuroshio、Thumderbird、Kounotori、Super Hakuto和Super Inaba等普通車廂的指定席
私鐡
1. 京都丹後鐵道：全線
2. 智頭急行：智頭線（上郡－智頭）
3. 和歌山電鐵：貴志線（和歌山－貴志）
西日本JR巴士
一般路線巴士，不包括高速路線
* 周遊券可乘搭普通車廂的指定席最多6次。
詳情：官網