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11/10/2023

京都抹茶名店「中村藤吉」：層層口感抹茶芭菲、人氣腐皮蕎麥麵，交織百年傳統和幸福的味道！

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　　說到京都名物，大家都一定會想起抹茶。今次筆者跟大家介紹的便是在1854年創業，有差不多170年歷史，知名抹茶老店「中村藤吉」。

 

　　第一代的中村藤吉年青時拜師茶藝大師星野宗井，從那時候開始他便與抹茶結下不解之緣，後來成為茶商，再於宇治開立總店。中村藤吉到現在已經第六代，每一代掌門人都致力營運家族的茶業，2015年更在香港開設海外首間分店，可惜於2019年全線香港分店結業。

 

「中村藤吉本店 宇治本店」（圖片取自官網）

 

　　位於宇治的總店一直保留至今，2001年更將茶廠改建為Cafe，讓更多人除了以喝茶還以吃甜點方法去欣賞茶的美味。Cafe保留著明治時代典型茶廠的建築，更於2009年被選為國家重要文化景觀。

 

「中村藤吉本店 京都駅店」（圖片取自官網）

 

　　由京都站乘搭JR前往宇治約20分鐘多車程，又或者參觀伏見稻荷大社後，可順道乘搭JR前往，車程也只是15分鐘多。若果時間緊迫又或者不想專程走一趟，大家也不用失望，因為中村藤吉在京都站的伊勢丹也有分店。

 

Read more：京都伏見稻荷大社：穿過赤紅的千本鳥居，以可愛的狐狸和鳥居繪馬祈願

 

「中村藤吉本店 京都駅店」的內觀（圖片取自官網）

「中村藤吉本店 京都駅店」的售賣區（圖片取自官網）

 

　　中村藤吉的京都站分店地點便利，而且在日本食評網站「食べログ」Tabelog屢獲好評，2018年及2019年被評為日本西部甜品店的百名店，2023年被評為日本西部日式甜品店的百名店，所以吸引了大量不論是本地或是外地的抺茶控去朝聖，店外往往都見到人龍，幸好是餐廳都頗寬敞，提供差不多40個座位，等候時間也不算太長。另外，大家也可以趁排隊時間在餐廳一旁的售賣區挑選手信。

 

 

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