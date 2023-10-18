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京都以古都聞名，市內古建築極具代表性，當中更有十四個地方被選為世界文化遺產，而且大多數是寺廟或神社之宗教建築，除了今次筆者跟大家介紹的「元離宮二條城」，只有它是城池建築。

元離宮二條城，簡稱二條城，由將軍德川家康於1603年下令修建，並於1626年進行大規模改建以迎接天皇。1867年，第十五代將軍德川慶喜在二條城將政權歸還明治天皇，隨後二條城成為皇室的別墅。1915年，大正天皇亦在二之丸御殿舉行登基儀式。直至1939年，昭和天皇將二條城賜給京都市，二條城便開始對外開放參觀至今。這四百多年來，二條城見證了德川家的興衰，亦見證了日本歷史的變遷。

二條城佔地面積遼闊，其東西相距500米，南北相距400米。若要參觀整個建築群，筆者估計最少要花半天時間，或大家可以安排約兩小時跟筆者建議的重點參觀。

另外，不少人遊覽京都時都會穿上和服到名勝景點拍照留念，最熱門的地方當然少不了清水寺、嵐山、伏見稻荷大社等。不過，說到熱門大家可以想像到究竟是跟美景還是人山人海拍照呢！故筆者反而會推薦二條城，一來是冷門選擇人較少，二來地方那麼大不會處處都是人，所以大家不妨著住和服到二條城，體驗一下在曾是天皇別墅裏慢慢散步，又可拍出氣質滿滿的和服照片，但是有一點大家可要留意，文末再跟大家分享，記得看到最後。

東大手門（#1）即是二條城的正門，修建於1662年左右，超過三百五十年歷史，是重要文化財之一。一般遊客在開放時間來，故很少機會看到門關上後，充滿氣派的樣子。東大手門一旁便是售票處，大家可見遊人其實也不少，只是地方實在太大，人群很快會散落在不同地方。

東南隅櫓（#2）亦是重要文化財之一，在二條城的外護城河四角，作為哨台的隅櫓，亦是武器庫。1788年的大火燒燬了眾多櫓樓，如今只剩下東南與西南的隅櫓。







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