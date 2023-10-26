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26/10/2023

京都茶道體驗！於三百年老字號茶舗，穿著和服品嘗旨味玉露、濃厚抹茶、特色煎茶

#日本 #旅遊 #抹茶 #京都 #travel #茶道 #旅行 #和菓子 #和服 #煎茶 #玉露 #一保堂茶舗 喫茶室 嘉木 #茶室品

　　下星期便是萬聖節，大家會否扮鬼扮馬去慶祝？筆者一向都沒有趁這個熱鬧，不過，那年在京都體驗穿和服是十月下旬，恰巧途經商場設有萬聖節佈置，或者都算是扮成日本娃娃應節一下。

 

Read more：京都名勝！世界文化遺產二條城：穿上和服漫步天皇別墅，穿梭於四季佳宜的古城景緻

 

筆者嘗試投入萬聖節的氛圍，裝出一副冷酷的模樣，把玩頭骨道具，夠驚悚吧！

 

　　說回正題，筆者除了推薦大家穿上和服漫步京都古城，也推薦大家配合優雅的和服可以去茶室品茶，一邊品嘗美味的抹茶與和菓子，一邊體驗日本傳統茶道文化，所以今次筆者跟大家介紹的便是「一保堂茶舗 喫茶室 嘉木」。

 

一保堂的本店

 

　　近江人渡邊里平於1717年在京都創立了「大宮」，最初是售賣茶葉和陶器，到江戶時代末期，貴族山階宮勉勵他們「一心保茶」（茶、一つを保つように），專心做好一杯茶，故賜命號「一保堂」，那份初心就堅持至今有三百多年歷史了。

 

一保堂本店的售賣區（圖片取自官網）

 

　　本店於1864年遭大火燒毀，在現址重建至今也有過百年歷史。穿過夏天是白色，冬天是啡色的暖簾，便踏入古色古香的老店，毛筆書寫的價目表、裝茶葉的陶瓷器皿等裝潢擺設都充滿懷舊氣息。大家既可以一邊參觀，也可以一邊挑選手信。

 

一保堂本店的喫茶室「嘉木」（圖片取自官網）

 

　　售賣區右側是喫茶室「嘉木」，吧台和餐桌共提供約40個座位，讓客人在寧靜舒適的環境中休閒地享受品茶時光。一保堂本店的二樓還設有茶道教室，提供認識茶的魅力和學習如何泡茶的課堂。

 

 

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