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這陣子筆者介紹了在古都京都必去的景點、必吃的美食和必試的和服體驗，今次為大家結集相關內容準備了三日兩夜行程懶人包，還包括相關交通安排，大家可以跟著玩，心動不如行動，go go go！

正所謂「授人以魚，不如授人以漁」，介紹懶人包之前跟大家簡單介紹京都交通。京都市內有各式交通工具包括可跨府縣的JR西日本、一些私鐵如連接了大阪、京都、神戶等地的阪急電鐵、只有兩條路綫的地下鐵和四通八達的巴士。

在保留古蹟和發展交通網絡之間，京都為平衡兩者，故地下鐵只蓋了兩條路綫。乘搭地下鐵固然簡單方便，而且班次密和乘車時間較短，又避免塞車，所以非常省時。不過，地下鐵只能去到部分景點，乘搭覆蓋範圍最廣的巴士為最好選擇，所以學懂乘搭巴士是非常重要。

相信大家跟筆者一樣給這個「京都市營巴士・地下鐵路線圖」嚇怕，當中除了兩條路線是地下鐵路線，其餘都是巴士路線，可見巴士之四通八達，但使用難度簡直是big boss級數。

幸好當局設有觀光地圖，可以從對照表根據景點找出相應的交通安排，那就簡單得多了。而且觀光地圖亦簡單介紹了如何解讀巴士路線牌，憑直條間的顏色可以知道那一條巴士路線，巴士路線號碼若以橙色或藍色為背景代表「均一區間」即無論遠近都均一230日圓車費，若以白色為背景代表「調整區間」即依距離收費。

讓筆者以一個例子示範如何使用及解讀對照表，由銀閣寺出發到京都站，先由直行找出發地銀閣寺，跟著橫行找目的地京都站，結果分為淺綠色和淺黃色，淺綠色是推薦路線「BUS 203 "下" 烏丸今出川（地下鉄今出川駅） "->” K 京都」，即是可在銀閣寺乘搭巴士203號在烏丸今出川下車轉乘地下鐵烏丸線到京都站，淺黃色是只限巴士路線「BUS 5、17」，即是可在銀閣寺乘搭巴士5號或17號到京都站。







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