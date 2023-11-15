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東京、大阪、京都、名古屋、福岡等等都是香港人去日本旅遊的熱門地方，粗略計算筆者也寫了過百篇文章介紹等地，那麼接下來會介紹那一個地方呢？日本總共有47個都道府縣，由今篇起我們邁向日本中部的甲信越地方 ── 新潟縣。說到中部地方，愛知縣的名古屋和岐阜縣的白川鄉便是屬於中部的東海地方。

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新潟縣位於日本海側，海岸線全長635公里，呈南北狹長狀，面積廣闊達12,584平方公里，比東京都大差不多六倍，是日本第五大的都道府縣。

新潟縣主要分為上越地方、中越地方、下越地方和佐渡地方四個地區。新潟縣有著不同地理環境，東部和西部多是山地，中部多是平原丘陵，及兩個主要島嶼佐渡島和粟島，故山區和沿海地區的氣候也大不同。

簡單理解新潟縣後，現在要入正題，筆者今次介紹的絕景「清津峡渓谷トンネル」是位於中越地方的十日町市。清津峽是日本三大峽谷之一，另外兩大峽谷是富山縣的黑部峽谷和三重縣的大杉谷。清津峽的溪流湍急，地勢陡峭，兩岸的火成岩為「柱狀節理」，形成了壯麗的天然景色，所以清津峽在1941年被評為國家風景名勝區和天然紀念物，在1949年亦被指定為上信越高原國立公園的一部分。可惜在1984年和1988年清津峽分別發生雪崩和落石事故造成傷亡，從此禁止通行。直至1992年當局以不破壞國家公園環境為前提去重建，用了四年時間建成了一條長達750米的行人隧道，由1996年起遊客終於可以安全地欣賞清津峽的美景。

隧道建成後，隨着時間巨輪的轉動，參觀的人數逐年減少，當局在2018年為了改善這個情況，開始翻新工程及建造新的入口，將清津峽溪谷隧道打造為每三年舉辦一次的越後妻有大地藝術祭的藝術品。經過這一次變身，新面貌的清津峽溪谷隧道不單可欣賞氣勢磅礴的峽谷，亦可體驗超夢幻藝術裝置的「光之隧道」，是大自然與藝術結合的絕景。







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