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大家看過上一篇文章介紹新潟絕景清津峽溪谷隧道，是否對它的超夢幻景色留下深刻印象呢？筆者當初看見清津峽的相片，除了心中驚嘆好美、好美、好美啊，還毫不猶疑地將清津峽放入Travel Bucket List當中。若果大家跟筆者有同樣的想法，那就一定要細讀今篇的旅遊攻略。

Read more：新潟天空之鏡：日本三大峽谷之一「清津峽」！結合夢幻藝術裝置的光之隧道，美得讓人窒息

開始攻略之前，先欣賞一下藝術裝置「光之隧道」在不同季節的不同美景。

5月上旬至6月下旬為清津峽的春天，冬季的積雪融化後，氣候溫和，溪水清澈，植物長出綠芽，花兒也爭相綻放，景色猶如柔和的粉彩畫。

7月初至10月中旬為清津峽的夏天，峽谷綠樹成蔭，溪水潺潺，涼風陣陣，沒有陽光直照的隧道內分外清涼，同時亦感受到大自然的生氣勃勃。

10月下旬至11月中旬為清津峽的秋天，黃黃紅紅的秋葉為峽谷添上繽紛的色彩。這段時間既是賞紅葉的好季節，亦是清津峽最熱鬧的日子。

11月中旬至5月下旬為清津峽的冬天，漫長的寒冬，厚厚的積雪，顏色的強烈對比，像欣賞一幅寂靜的水墨畫。







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