Travel & Dining

Fly with Luna - 夏月

加入最愛專欄　 收藏文章　

29/11/2023

在日本過白色聖誕！新潟越後湯澤滑雪初體驗：初學者都能輕易上手，即日來回超方便！

#日本 #旅遊 #滑雪 #Travel #旅行 #新潟 #日本滑雪 #苗場滑雪場 #越後湯澤

　　還有不到一個月便是聖誕節，大家有否計劃過一個白色聖誕呢？在漫天飄雪的國度過聖誕，真是特別有節日氣氛。說到日本的雪國，大家也許都會想到北海道，然而首位獲頒諾貝爾文學獎的日本作家川端康成筆下，《雪國》這一部小說中所描述的卻是新潟縣南魚沼郡湯澤町。

 

有雪國之稱的湯澤町

（圖片取自新潟文化物語

 

　　被稱為雪國當然是地方長期有大量積雪，在得天獨厚的條件下，新潟縣亦成為日本熱門滑雪勝地之一，筆者今次介紹的便是位於新潟縣南魚沼郡湯澤町（#2）的知名滑雪場「苗場滑雪場」，而早前介紹的清津峽溪谷隧道是位於十日町市（#1），在滑雪場的西北方，大家掌握景點的位置便容易計劃一個順路的旅程。

 

Read more：新潟天空之鏡：日本三大峽谷之一「清津峽」！結合夢幻藝術裝置的光之隧道，美得讓人窒息

 

苗場滑雪場（圖片取自官網）

 

　　苗場滑雪場深受滑雪者喜愛，其中一個原因是其便利位置，由東京出發乘搭新幹線到越後湯澤站再轉乘巴士，約兩個半小時便可抵達滑雪場，交通如此快捷輕鬆，除了吸引本地人和遊客來享受滑雪假期，亦有不少人會即日來回，既可體驗滑雪的樂趣又可節省住宿費用。

 

苗場滑雪場的滑雪道（圖片取自官網）

 

　　苗場滑雪場另一特色便是總面積約有134公頃，廣闊的滑雪場上設有24條滑雪道，當中有10條滑雪道（綠線）適合初學者，6條滑雪道（藍線）適合中級者，及8條滑雪道（黑線）適合高手，所以不同程度的人都可盡情享受滑雪。另外，日本最長的「龍纜車」連接苗場滑雪場和神樂滑雪場，為滑雪發燒友提供更多選擇。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

Travel, Eat, Sleep, Repeat
More On Fly with Luna
You May Also Like
#日本 #旅遊 #滑雪 #Travel #旅行 #新潟 #日本滑雪 #苗場滑雪場 #越後湯澤
More on Travel & Dining

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#北宋汝窯器#Gym Come True#DIVAart#ArtInvest
Travel & Dining Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
雙幣交易
施政報告2023
More
Share