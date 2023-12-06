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聖誕節氣氛愈來愈濃厚，經過上一篇介紹苗場滑雪場，筆者很掛念那些厚厚的、鬆軟的粉雪，很想過一個白色聖誕節呢！

既然搭了飛機，又搭新幹線，再轉巴士，縱使即日來回苗場滑雪場也很方便方便，筆者還是會建議大家在苗場逗留最少四日三夜，那起碼有兩天的時間盡情享受滑雪。

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到苗場滑雪最佳住宿的安排便是筆者今次要介紹的苗場王子大飯店，因為它的地理位置非常方便，建築群東面的門是進出酒店，西面的門則是通往滑雪場，所以簡單來說就是苗場王子大飯店是直達苗場滑雪場，大家不用操心帶著雪具之交通安排，可以輕輕鬆鬆ski-in ski-out。

苗場王子大飯店分為六幢大樓，一號館早年已經被拆掉，五號館為員工宿舍，二號館、三號館、四號館及六號館提供約1,200間客房，而且房型種類多，適合不同的需要。

筆者入住的是六號館，是最大的建築群，分為南北兩幢。苗場王子大飯店就如其名，地方真的很大，所以酒店也有貼心安排，分了不同辦理入住的櫃台，入住不同大樓就可到鄰近的櫃台辦理入住手續，住六號館可直接在六號館的櫃台辦理入住手續。







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