東京朝聖就是為了看演唱會！人生必看殿堂級搖滾樂隊Queen「The Rhapsody Tour」演唱會！Freddie Mercury與Brian May同台演出場面感人

細心的讀者或者會留意到筆者最近的介紹都是關於今年年初的東京之旅,年初其實是指農曆新年假期閒,那大家一定會好奇筆者怎會在節日假期機票酒店貴的日子出行呢?在旅遊旺季出行原因只得一個,就是去看演唱會,去看殿堂級搖滾樂隊Queen的「The Rhapsody Tour」演唱會!

很久以前筆者跟外子因為看日劇《冰之驕子Pride》而喜歡了主題曲《I Was Born to Love You》,才認識這首歌是來自英國樂隊Queen,再留意很多經典歌曲都是他們的代表作,如《We Will Rock You》、《We Are the Champions》、《Bohemian Rhapsody》,亦因此我們都喜歡上了樂隊Queen。

2016年Queen + Adam Lambert在香港亞洲國際博覽館首度演出,我們當然沒有錯過,兩小時的演唱會很精彩,唱了廿多首膾炙人口的金曲,可惜有點美中不足,就是沒有唱我們的主題曲《I Was Born to Love You》,後來發現Queen只會在日本的演唱會才唱這首歌,所以我們萌生了去日本看Queen演唱會的念頭。

我們一直留意著,直至2020年,Queen + Adam Lambert的全球巡迴演唱會於1月下旬在日本舉行,不過,那段期間正正是農曆新年。筆者一直有一個堅持,在農曆新年,至少年初一和年初二都不外遊,要留港陪長輩過年。錯過了這一次,怎知道接著便是新冠疫情,這樣就過了幾年……

「機會嚟喇!飛雲!」,2024年2月Queen + Adam Lambert又在日本開巡迴演唱會,2月10日是農曆新年初一,所以2月14日是年初五,筆者可以不用放棄陪長輩過年的堅持,外子又可以安排一個非常好的情人節節目。

