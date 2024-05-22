玩盡東京巨蛋城：結合棒球賽+演唱會+遊樂園+Spa複合式娛樂設施，全天候好去處！

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上一篇跟大家介紹了在東京看Queen + Adam Lambert的「The Rhapsody Tour」演唱會，當日下午二時左右就到達東京巨蛋城換領演唱會入場門票和購買演唱會的周邊商品，而最早可以入場為時間下午五時，那怎樣打發中間數小時的時間呢？所以筆者今次跟大家介紹東京巨蛋城（東京ドームシティ／Tokyo Dome City）這個複合式娛樂設施有甚麼好玩。

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