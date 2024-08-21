遊鎌倉必吃名物：生白飯魚！湘南海岸直送餐桌！一次品嘗白飯魚6種食法，鮮甜香脆佐酒下飯絕配！

上一篇文章介紹了鎌倉的人氣景點「鎌倉高校前站」，這個平交道每年吸引了不少《男兒當入樽》的粉絲去朝聖，而今篇文章則介紹鎌倉的名物「生しらす」，即生白飯魚。
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「しらすや 腰越漁港前店」是一間可品嘗到生白飯魚的餐廳，一個小鄉鎮上一間小餐廳在日本食評網站「食べログ」Tabelog也得到3.5分以上，可知有相當水準及受當地人歡迎。
「しらすや 腰越漁港前店」是由網元「勘浜水産」直營，所以餐廳使用的食材都是每日由漁船直送餐桌。
「腰越漁港前店」顧名思義餐廳位於腰越漁港附近，漁獲一上岸不用十分鐘的步程便可以送到餐廳，盡享地利之便，食材確保新鮮。
腰越漁港緊鄰神奈川縣湘南海岸的相模灣，這水域是天然的白飯魚漁場。當白飯魚活著的時候全身透明，死了就轉為白色，捕獲後保存期很短，所以生的白飯魚非常罕見，在日本也很少地方可以吃到。
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