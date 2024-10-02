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02/10/2024

嚴選日本30大美食地圖（上）：盤點東京必食餐廳！性價比高海鮮丼、特色羊肉拉麵、銀座高級鐵板燒、吉列豬扒老字號名店！

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　　筆者首先在此恭賀《經濟通》30周年，祝願《經濟通》業務蒸蒸日上。感謝編輯邀稿以「30」為主題，筆者想起5年前也以「25」為主題，翻查當年文章，無巧不成書，當年的引言竟然跟今天的情況也一樣，只是轉了地點。

 

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　　眨下眼，有一個月沒有跟大家見面，因為筆者去了法國旅行，回港後又忙著，終於重拾爬格子的生活，捉緊慶祝《經濟通》30周年的尾巴，筆者整合這些年來介紹過30間東京、大阪、京都必食餐廳，今次先介紹東京的。

 

海鮮類 ── 海鮮丼

 

日本橋海鮮丼 つじ半

 

　　第一間介紹的東京餐廳當然是筆者的至愛「日本橋海鮮丼 つじ半」，刺生鮮、魚湯甜、性價比高！粗略估計筆者光顧這間餐廳不止十次，由總店食到分店，由堂食食到外賣，由東京食到香港，真是身體最誠實，行動說明了一齊。

 

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日本橋海鮮丼 つじ半 日本橋本店

地址：東京都中央區日本橋3-1-15 久栄ビル 1F （Google Maps

電話：03-6262-0823

營業時間：11:00 - 21:00

官網：詳情

Tabelog網站：詳情

 

海鮮類 ── 迴轉壽司

 

根室花まる KITTE丸の内店

 

　　第二間推介的便是「根室花まる KITTE丸の内店」，筆者光顧次數最少都有五次，在日本食評網站「食べログ」Tabelog一直穩佔東京評分No. 1和人氣No. 1的迴轉壽司店，不信筆者的介紹，也可以信當地人的評價。

 

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根室花まる KITTE丸の内店 / 根室花丸迴轉壽司

地址：東京都千代田區丸の内2-7-2 KITTE 5F（Google Maps

電話：03-6269-9026

營業時間：星期一至六 11:00 - 23:00, 星期日及公眾假期 11:00 - 22:00

官網：詳情

Tabelog網站：詳情 

 

海鮮類 ── 豐洲市場壽司店

 

磯寿司

 

　　甚麼叫念念不忘呢？筆者早幾天才想起在「磯寿司」嘗過人生中最鮮甜的帶子。隨著築地市場搬遷，「磯寿司」亦已搬遷至豐洲市場，大家可留意地址之更新。

 

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磯寿司

地址：東京都江東區豐洲 6-5-1 豐洲市場 3F（Google Maps

電話：050-5457-0397

營業時間：星期一、二、四、五、六 07:00 - 15:00

Tabelog網站：詳情 

 

下頁看更多精選餐廳！

 

 

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