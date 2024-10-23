東京人氣拉麵：入鹿TOKYO六本木！米芝蓮必比登推薦 + 拉麵百名店，品嘗精心熬製四重奏湯頭魅力

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根據網上資料，日本有約5.5萬間便利店，拉麵店也有約5.2萬間，可見拉麵店這一日本國民美食「總有一間在附近」。在東京都的7千多間拉麵店中，想品嘗到得獎或高分的拉麵也不是容易，因為有些店採用「予約制」，需要在特定日子提前預約，可能是前一天或前一星期，並在特定時間開放網上預約。還有一些店需要當天親自到店外登記，並在指定時間返回。這些方法對於旅客來說較難編排行程，所以今次筆者介紹的「入鹿TOKYO 六本木」相對來說是一間「觸手可及」的東京人氣拉麵店。

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