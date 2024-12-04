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04/12/2024

東京澀谷人氣地標SHIBUYA SKY！探索夕陽下的富士山、東京鐵塔和東京晴空塔

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　　當提到東京的「澀谷」，想必大家腦海中浮現的畫面便是「最繁忙的大型十字路口」，或澀谷車站外的知名景點「忠犬八公紀念銅像」，今次筆者要介紹的是澀谷的一個人氣新地標——「SHIBUYA SKY」。

 

SHIBUYA SKY位於SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE的47樓，置身高229米的展望台可以欣賞到東京360度全景。

離開熙熙攘攘的十字路口，從14樓「SKY GATE」作為一個起點，展開一段嶄新視角的旅程。

首先，乘搭升降機「TRANSITION POD」，天花板播放的影片結合視覺和音效，加上升降機攀升到45樓的速度感，彷彿帶你穿越到未來世界。

接著，在漆黑的空間中，在「LEADING LINE」隨著光線引領，乘搭扶手電梯到達46樓的「SKY GALLERY」。

 

下一頁：SKY GALLERY

 

 

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