東京澀谷人氣地標SHIBUYA SKY！探索夕陽下的富士山、東京鐵塔和東京晴空塔

加入最愛專欄 收藏文章

當提到東京的「澀谷」，想必大家腦海中浮現的畫面便是「最繁忙的大型十字路口」，或澀谷車站外的知名景點「忠犬八公紀念銅像」，今次筆者要介紹的是澀谷的一個人氣新地標——「SHIBUYA SKY」。

下一頁：SKY GALLERY







《說說心理話》說說心理急救：遇危急事故應如何面對？點樣正確提供情緒支援？講錯說話容易造成二次傷害！► 即睇