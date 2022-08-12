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Get it Beauty！ - Michelle Yeung

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12/08/2022Photo: 部分由作者提供

裸買個人護理產品、舊衣重生、膠樽襪 ，將可持續概念加入生活！3間可持續發展生活精品店推薦

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　　大家有沒有做垃圾分類呢？ 雖然分類後的垃圾是否真的有分類處理，似乎仍有疑問，但環保和可持續發展，從來都是要放棄生活上各種方便，或是要用比較高的成本去實踐，正因如此，唯有一人一小步，莫以善少而不為才有希望。

 

　　除了家居垃圾外，我亦習慣將面部及身體護理產品的空瓶洗淨和拍照紀錄放在IG story #空瓶才有說服力，然後才分類處理，我發現，一人產生的廢物量其實也不少。

 

　　近幾年，香港愈來愈來多關注可持續發展的生活精品店，大家可以嘗試去了解這些愛護環境的產品，或許可找到心頭好。

 

SLOWOOD自助裸買個人護理產品

 

　　香港每日有 118 噸的 PET 膠樽，即約 6.2百萬個膠樽被送往堆填區。2020年，塑膠於堆填區的棄置量，估算為每日2,312公噸，足以填滿近90個標準貨櫃！

 

 
 
 
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　　主打走塑裸買的大型環保概念雜貨店SLOWOOD早已推行裸買概念，Refill First 電動補充站自去年開設至今大受顧客歡迎，以SLOWOOD最暢銷的裸買個人護理用品計算，一年可節省156萬個膠樽。而即將推出的Refill Point，首階段售賣 SLOWOOD 自家研發的天然純素個人護理用品，當中包括沐浴露、洗髮露。 所有產品均於香港製造，成份天然無害。 顧客只需自攜容器，便能自助裸買補給各種個人護理用品。

 

那我的精美空樽便可留起裸買沐浴露了。

 

SLOWOOD 

 

下一頁：The Common Ground 舊衣新裳

 

 

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