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這星期雖然有點微風，但天氣乾燥酷熱，濕度由百分之四十幾至六十幾不等，皮膚狀態立即反映出來，洗面後有點繃緊，面頰下方咀邊甚至有少許粉狀脫皮。

要用滋潤一點的護膚品，我習慣抹上化妝水後，加Face Oil在現有精華或面霜，塗厚一點按摩，再用沾滿化妝水的化妝棉「濕敷」，待 15分鐘後抹走多餘護膚品，如仍然感覺太濕潤，會用紙巾輕印才睡，因為我是側睡型，兩頰不適宜塗太多護膚品（也謝絕Sleeping Mask），否則會黏著枕袋，感覺不太舒適。

「濕敷」的原理像自製Paper Mask，日本將這護膚步驟稱為”Lotion Mask”，目的是將護膚品滋養成份通過敷化妝水的時間加強滲透皮膚，步驟簡單也容易實行，配合薄身化妝棉使用，效果更加理想。

除了「濕敷」之外，去年韓國皮膚科醫生李藝恩Dr.meili示範以濕敷化妝水加上乳液的搭配，據講連敷三天讓肌膚潤澤又透亮。「三日水乳濕敷法」相當受歡迎，這種進階版Lotion Mask，不只敷化妝水還敷乳液，在「小紅書」有不少人親自實測，連韓國電視台也曾報導。

進行「水乳濕敷法」前需仔細潔淨臉部，令肌膚更加吸收。通過二十分鐘護理幫助水份加速滲透、還能同時鎖水，鎖住滋潤成分。

1.化妝水充分浸濕化妝棉

2.每張化妝棉加兩滴荷荷芭油（或美容油）

3.將化妝棉分別貼在臉頰、顴骨、額頭及下巴

4.在化妝棉上面均勻掃上乳液。

5.10分鐘後將化妝棉翻轉再貼於面上

6.10分鐘後取下化妝棉，完成

注意：

1.化妝水建議選用不含酒精且不含果酸，以免對肌膚造成刺激。

2.水乳濕敷法比較適合乾燥氣候，或膚質明顯偏乾燥、急需滋潤的時候。

3.建議一週最多3次，濕敷時間也不宜過長。

4.使用慣用的護膚品，避免出現過敏反應。

只要化妝檯上有化妝水、乳液、美容油和化妝棉就可以根據皮膚需要隨時進行「濕敷」或「水乳濕敷」，非常方便！

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