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潔面是護膚的重要一環，很多時潔面程序做得好，肌膚狀態已有很大改善。以往我推介的多是卸妝油和洗面膏，最近試了兩款潔面產品，效果也有相當驚喜。

#1 ageLOC LumiSpa iO

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即使不是NuSkin 會員，相信很多女生都聽過LumiSpa，這款美容儀的口碑一直很好，但實不相瞞，我曾經擁有兩代LumiSpa，但可能之前太多Gadget，一直沒有開箱試用，一部送了給好友，上一代那部仍在家中某處。

早前，收到全新升級版ageLOC LumiSpa iO 美容儀，見到它輕巧的USB磁力充電設計已大有好感，以往不願開封太多Gadget的主要原因，就是沒有太多位置安放插蘇電線和充電座，相比之下，這個充電組件實在太Friendly。

搜尋了上代ageLOC LumiSpa和最新一代ageLOC LumiSpa iO 的分別，其潔膚專利微脈動反旋科技、潔膚原理、程序和使用感都一樣。微脈動反旋科技能淨化毛孔，配合柔軟的銀離子抗菌醫學級矽膠導頭，溫和而深入地清除污垢、油脂和化妝品，使肌膚更光消緊緻，同時帶動肌膚運動，提升肌膚緊緻度。

試用了五天，早上潔面時先將ageLoc淨膚露加水揉出少量泡沫然後在面上推開，再用ageLOC LumiSpa iO進行2分鐘潔面，可能用過的都是比較高頻率的洗面機，有點不習慣LumiSpa iO 有節奏的機械轉動聲音，也不習慣沒有太大感覺，但用後皮膚的柔軟度真的提升了，感覺潔淨，的確有點意想不到。

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ageLOC LumiSpa iO 加入智能化功能，配合專屬咨詢 VERA App 能因應不同場合、時間、護理區域等自訂護膚方案，同步至 ageLOC LumiSpa iO 之後連續開機2 次便可切換不同模式。更能夠追蹤使用情況，智能教練即時貼心提示，帶來針對性個人化護理體驗，這同時是一個多元數碼社群系統，可紀錄並分享個人的美肌蛻變歷程，促進品牌與顧客的連結。

我對潔膚效果滿意，但對智能化功能的暫時興趣不大，所以就沒有上線了。

查詢：NuSkin

ageLOC LumiSpa iO 連淨膚露 $1950







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