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上星期剛接下一些關於英女王珠寶的文案工作，因此開始資料搜集，坦白說我對女王陛下及皇室成員的認識都留於皮毛，通過今次Project有機會了解多一點，也是有趣經驗。

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女王在位70年，全球目光見證了女王從少女時代英姿颯颯到成為可愛慈祥的曾祖母，女王的每個人生階段都散發不同的氣質，面上的皺紋一年一年增加，但每次公眾場合都展現親切的笑容，色彩穿搭更為人津津樂道，這應該是age gracefully的最佳示範了。

其實，在網上看到「女王愛用的美妝保養品」清單，絕大部分都是口耳相傳，因為女王絕對不會與任何美容產品有商業關係，大家都是從她的服裝造型師Angela Kelly那邊的渠道得知，又或是從「英國皇家認證」的美妝品牌入手，估計女王的御用妝物！

王室成員們會授予從蠟燭製造商、調香師到個人美髮師等定期向王室供應商品的公司「英國皇家認證」，他們就能在商品上標注英國皇家徽章。女王在位期間授予了686份英國皇家認證。當隨著女王去世，「英國皇家認證」的資格則隨即消失，公司必須在接下來的兩年內停止使用英國皇家徽章，除了由查斯三世國王所任命的品牌如Penhaligon’s和FLORIS LONDON就能保持「英國皇家認證」的資格。

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關於女王御用美妝產品的報道中，比較有實據的是 Essie指甲油，根據Essie官方網站，女王的髮型師去信Essie Weingarten要求一支 Ballet Slippers，這亦是女王於過去30年一直使用Essie的Ballet Slippers指甲油。

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