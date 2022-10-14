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星期一到Langham Beauty est 專櫃體驗新推出《升級版Biomimesis Veil Potion化妝液EX》和《升級版Biomimesis Veil Fixer絲柔凝露EX》。這兩款是BiomimesisVeil 「FineFiber美容儀」系列的升級版配合產品，這款美容儀在日本推出時震撼全球日本權威美容界，可惜引進本港時已是防疫年代，難免注目度大減。

籍此機會重溫一下這款是甚麼概念的美容儀吧！est從醫學界「濕潤療法Moist Healing」得到啟發而研發出Fine Fiber家用美容儀，藉著一絲絲直徑只有1 μ m微米以下的Fine Fiber交織成透氣舒適、強韌貼服的3D美容絲膜，無論日夜都能持久緊貼地包覆呵護著肌膚，恍如第二層肌膚。持續營造一個如「温室」的理想濕潤環境，避免水分、養分流失；每分每秒鎖緊每滴珍貴精華，給予肌膚源源不絕的奢華滋養。

日間可配合護膚品和化妝品使用，具高透氣性的Fine Fiber3D美容絲膜，為肌膚築起鞏固而舒適的隱形保護罩。防止肌膚水分被外界温差、冷氣抽乾；阻隔塵埃、花粉、PM2.5微細懸浮粒子等污染物直接刺激肌膚及堵塞毛孔；減少與口罩之間的摩擦；改善肌膚粗糙，細緻毛孔，全天候守護肌膚。卸妝時可將污垢、皮脂等隨絲膜一併撕掉。

在 Instagram 查看這則貼文 Michelle Yeung（@eyes_of_michelle）分享的貼文

大約一年多前擁有這部美容儀，當時只推出了晚間使用的「配件」，我的理解是先進的Overnight Mask，翌日一撕開絲膜（非水溶性，要放入垃圾桶），肌膚真的非常柔軟，肌理幼細，效果的確非傳統護膚品可比，但我估計只有生活非常有規律，又注重護膚的女士先有恆心晚晚用，其餘的用家可能都只是當每週Special Care，至於我，大概使用了6、7 次，便擺在一邊了。

今次到專櫃重溫使用方法後，有重新使用的動力，最近天氣乾燥，正好用3D美容絲膜鎖住滋潤，其實技巧不太難掌握，使用幾次就控制得很好。

放入美容儀的《升級版Biomimesis Veil Potion化妝液EX》採用「3D立體塗層技術」，透過強化抗皮脂及抗摩擦功能，大幅增強Fine Fiber絲膜的強韌性，同時提升緊貼性和柔軟度，令每根纖盈羽絲精準而貼服於肌膚上，形成不易破損剝落、高保護性、舒適無感的「3D美容絲膜」，猶如「第二層肌膚」般阻隔外界環境刺激。

而化妝用的《升級版Biomimesis Veil Fixer絲柔凝露EX》更從過去重點色斑遮蓋功能，擴展至可全面使用，平滑凹凸粗糙的肌膚表面，且可阻隔化妝品直接接觸肌膚，化妝同時滋養肌膚，締造極致絲滑無瑕妝感。

注意化妝的手法要較為輕柔，避免大力揉搓絲模，最好以輕輕按壓的手法上妝，有興趣的讀者可觀看以下短片。

吾友資深化妝師Ming Wong早前分享了她使用Fine Fiber成功無痕遮蓋紋身的完成圖，效果真的非常完美。她的客人結婚擺酒要著婚紗，想遮蓋胸前的紋身，客人註冊結婚時另一位化妝師用遮紋身貼，不但效果差，更不小心用鉸剪時整損了皮膚。

Ming 替客人試妝時決定用est Biomimesis Veil 噴膜器配合遮瑕膏，取代用傳統厚身遮瑕產品，效果非常之好，升級版比之前更貼服，而且絲模的邊位不用容易浮起，肉眼幾乎看不出。Ming分享的貼士是，噴一層絲模，用遮瑕膏輕印，係遮一層噴一層，噴完之後每一層調色，直至完美隱藏紋身，遮瑕部位的顏色要與周圍肌膚色融合，才能不著痕跡。

查詢：est

Ming Wong







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